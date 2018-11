Lenzuolissimi finisce in una tesi di laurea: il caso del monomarca dal letto all Università Ca Foscari di Venezia

"Lenzuolissimi" finisce nella tesi di laurea e prende l'alloro. Beatrice Penzo dell'Università Ca' Foscari di Venezia, infatti, ha trattato la storia del primo monomarca al mondo di sole lenzuola di raso di cotone 300 fili, creato da Michele Cascavilla dopo una carriera nella società Frette. Penzo si è così laureata in Marketing e Comunicazione d'impresa spiegando proprio come Lenzuolissimi sia riuscito a trovare il proprio spazio di mercato attraverso la lente teorica della Blue Ocean strategy. Lenzuolissimi, infatti, è diventato famoso in tutto il mondo grazie anche al copripiumino che Silvio Berlusconi regalò al presidente Putin per il suo 65esimo compleanno e per aver realizzato anche il "Copripolitica" per le elezioni politiche Nazionali, oltre al Copripiumino della pace con la stretta di mano tra Trump e Kim-Jong Un. "Le lenzuola del potere", poi, è il libro, edito da Armando Curcio Editore, in cui Cascavilla racconta la sua avventura imprenditoriale, con prefazione di Silvio Berlusconi; il ricavato in beneficenza a Vidas per i malati terminali di cancro