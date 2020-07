Fonti Ue: ipotesi sussidi per 420 miliardi non realistica per i "Frugali"

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è intenzionato a trovare una mediazione sulla dotazione di sovvenzioni del Recovery Fund. L'obiettivo è riuscire ad assicurare, nella nuova proposta, una cifra che non scenda al di sotto dei 400 miliardi di euro. Secondo fonti diplomatiche europee, una delle ipotesi prevede 420 miliardi, ma per i Frugali (Olanda, Svezia, Austria, Danimarca) e la Finlandia si tratta di uno scenario non realistico.