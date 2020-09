Fondi Ue, per Regioni italiane previsti 5 miliardi in più nel periodo 2021-2027 

Oltre 37,3 miliardi di euro, 5 miliardi in più rispetto al bilancio settennale Ue che scadrà a fine anno: è l'ammontare dei fondi strutturali su cui l'Italia potrà contare nel periodo 2021-2027 per cofinanziare progetti destinati allo sviluppo socio-economico delle sue Regioni. E' quanto si rileva da un documento interno della Commissione europea. Le risorse per l'Italia sono seconde solo a quelle destinate alla Polonia (66,4 miliardi).