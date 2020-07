Fondi Ue, Paesi frugali chiedono sussidi non oltre i 150 miliardi 

Al vertice Ue in corso a Bruxelles per definire i fondi da destinare al Recovery Fund, i Paesi frugali starebbero puntando i piedi sui sussidi. Secondo fonti diplomatiche, infatti, Svezia, Olanda, Austria e Danimarca hanno presentato una posizione in cui chiedono di non andare oltre i 150 miliardi di sussidi come dotazione massima. Il premier Conte ha ammesso che "alcuni Stati, pochi, mettono in discussione l'ammontare dei sussidi".