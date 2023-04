Fmi rivede al rialzo le stime del Pil in Italia nel 2023: +0,7%

L'Fmi stima che il Pil dell'Italia crescerà quest'anno dello 0,7%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alle previsioni di gennaio.

Nel 2022 la crescita è stata del 3,7%. Il Fondo monetario internazionale ritocca invece al ribasso dello 0,1% la stima per il 2024 al +0,8%, un livello con il quale il Belpaese è il fanalino di coda del G7 il prossimo anno. A livello mondiale il Pil è atteso crescere quest'anno del 2,8% e il prossimo del 3%, -0,1% rispetto a quanto previsto in precedenza per entrambi gli anni.