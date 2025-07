Fmi: "Risolvere tensioni dazi, banche centrali siano indipendenti"

Il Fondo monetario internazionale, pur di fronte a una "resilienza" della crescita economica nell'attuale fase di incertezza dovuta ai dazi, continua a vedere "rischi al ribasso" per la crescita mondiale in vista dell'aggiornamento delle sue previsioni a fine luglio, e invita i leader politici a "risolvere le tensioni commerciali". Lo dice la vicedirettrice generale Gita Gopinath dopo il comunicato finale del G20 a presidenza sudafricana. "L'indipendenza delle banche centrali va protetta", si legge nella nota sulle tensioni fra la presidenza Trump e la Fed. "Con le tensioni commerciali e geopolitiche ancora elevate, i rischi per la stabilità finanziaria" restano sotto osservazione, continua Gopinath.