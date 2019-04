L'economia mondiale rallenta - Anche se una recessione non è in vista, ci sono "molti rischi al ribasso". Il Fmi tratteggia una ripresa "precaria" e taglia per la terza volta in sei mesi le proprie stime di crescita, portandole al 3,3% nel 2019, ovvero il livello piu' basso dal 2009, dalla crisi finanziaria. "Siamo in un momento delicato" e vanno "evitati errori politici", afferma la capo economista del Fondo Gita Gopinath. "Un anno fa l'economia globale stava crescendo, ma le cose sono molto cambiate" spiega Gopinath, osservando come la crescita globale e' prevista accelerare nella seconda parte del 2019 e il prossimo anno, per poi stabilizzarsi dopo il 2020 al 3,5%. Fra i rischi che pesano sull'economia globale ci sono le tensioni commerciali. "Dati questi rischi è necessario evitare errori politici" mette in evidenza Gopinath. Secondo il Fmi fra i rischi c'è la Brexit: "ci auguriamo che ci sia un accordo a breve, ma è difficile prevedere" quale sarà l'esito delle trattative sulla Brexit, spiega Gopinath, osservando la necessitàdi una soluzione stabile sulle tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina. Una soluzione che eviti, è l'auspicio, una escalation.