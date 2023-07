Fmi a Italia: no ad aumento soglie contante, flat tax e sanatorie

L'Fmi "boccia" per l'Italia le ipotesi di flat tax, aumento della soglia del contante e senatorie.

"Una flat tax sul reddito potrebbe avere delle implicazioni avverse e portare a una significativo calo delle entrate e dell'equità. Continuare a rafforzare la compliance fiscale è necessario, aumentare la soglia delle transazioni cash e introdurre sanatorie sui debiti fiscali non è d'aiuto", si legge infatti in una nota del Fondo monetario internazionale, che sottolinea inoltre di ritenere necessaria in Italia una riforma delle tasse "per allargare la base imponibile e aumentare equità ed efficienza".