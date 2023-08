Fitch taglia il rating degli Usa ad "AA+", Yellen: "Forte disaccordo"

Fitch taglia il rating degli Stati Uniti ad "AA+" da "AAA".

L'outlook è stabile. E' quanto si legge in una nota. "Sono fortemente in disaccordo", replica in una nota Janet Yellen, segretaria al Tesoro degli Usa, parlando di una decisione "arbitraria e basata su dati obsoleti". "La decisione di Fitch - aggiunge - non cambia ciò che gli americani, gli investitori e le persone di tutto il mondo già sanno: che i titoli del Tesoro rimangono il principale asset sicuro e liquido del mondo e che l'economia americana è fondamentalmente forte".