Fisco, rottamazione delle cartelle: c'è tempo fino al 30 giugno

Multe e tasse locali

Di particolare importanza per i contribuenti è l’articolo 17 bis che si aggiunge all’impianto originario del Decreto Bollette. Gli enti locali, aprono le porte alla tregua fiscale, lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro si applica dunque, anche ai casi di riscossione diretta e a quelli affidati direttamente a soggetti privati. I contribuenti potranno beneficiare della cancellazione automatica delle multe e delle tasse locali, in alternativa, questi tributi potranno essere definiti in via agevolata. Gli enti avranno tempo sessanta giorni, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto bollette, per redigere ed adottare gli atti necessari per la sua applicazione.