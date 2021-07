Fisco, nuovi servizi web sul sito delle Entrate: debutta anche la Dichiarazione di successione in digitale

Arriva anche la compilazione assistita per la Dichiarazione di successione via web nel sito dell'Agenzia delle entrate. Lo spazio web del Fisco si arricchisce infatti di tre nuovi servizi che segnano un passaggio fondamentale nell'evoluzione dell'area riservata di www.agenziaentrate.gov.it, dove vengono introdotte soluzioni che puntano a migliorare e personalizzare l'esperienza di navigazione.

I primi due servizi sono la Consegna documenti e istanze e quello per la richiesta del certificato di attribuzione di codice fiscale e di quello della partita Iva. E si aggiunge anche la successione online, con il via libera in tempo reale del Fisco sui singoli dati inseriti e sulla possibilità per l'utente di caricare direttamente le informazioni degli immobili registrate in Catasto. La dichiarazione e la domanda di volture catastali si possono ora inviare via web nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Inserite le proprie credenziali, un percorso guidato aiuta a riempire i campi e segnalare errori, mentre una nuova funzionalità permette di importare i dati in possesso dell'Agenzia. Viene inoltre dato supporto alla compilazione attraverso alcuni messaggi che segnalano in tempo reale l'inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni del Fisco, per evitare errori.

Sempre nell'area riservata si può accedere anche al nuovo servizio Consegna documenti e istanze, per inviare direttamente online alcune tipologie di documenti e istanze agli uffici delle Entrate senza passare dai front-office. Nella nuova area è stata inoltre predisposta una funzionalità dedicata al rilascio dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita Iva, due certificazioni che fino ad ora venivano rilasciate solo in ufficio. Il servizio è molto semplice e consente la rapida generazione, il download e l'eventuale stampa del certificato, in formato originale e in copia conforme.

I tre nuovi servizi web sono pronti all'uso: non sere cioè installare nessun software aggiuntivo ma bastano le credenziali Spid, la propria Cie o la propria Cns, oppure ancora le credenziali Fisconline/Entratel. Per la Consegna documenti e istanza, per esempio, l'udente accede, dichiara se invia per conto proprio o di altri, conferma i suoi contatti, seleziona il documento che vuole inviare, fornendo eventualmente brevi informazioni, individua la struttura destinataria, carica il documento e lo invia. In breve tempo la procedura genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta.

Inoltre il sito diventa più semplice da fruire tramite smartphone e tablet. I cittadini potranno personalizzare l'area riservata aggiungendo ai preferiti i servizi più utilizzati e avvalersi di un nuovo motore di ricerca per trovarli più rapidamente. Una volta effettuato l'accesso, l'area riservata mostra una sezione "In primo piano" con le ultime novità fiscali più importanti e uno spazio per consultare eventuali notifiche personali, come ricevute, dichiarazioni, versamenti. Risulta inoltre sempre attiva l'assistenza online, per aiutare l'utente a orientarsi tra i vari servizi.