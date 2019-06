Fisco, in arrivo 1,4 mln lettere per chi ha chiesto la rottamazione

Sono in arrivo 1,4 milioni di lettere per i cittadini che hanno chiesto di aderire alla "rottamazione-ter" delle cartelle esattoriali. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la "Comunicazione delle somme dovute" con l'esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell'importo, scontato di sanzioni e interessi di mora.