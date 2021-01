Fisco, il viceministro Castelli: saldi e rinvii per posizioni maturate nel 2020

ansa

Una "gestione straordinaria" per "trattare le milioni di cartelle che si genereranno nel 2021, per posizioni maturate nel 2020". Lo annuncia il viceministro Laura Castelli spiegando che "una parte andrà rimandata e una parte andrà trattata in bonis, facendo pagare con uno 'sconto' su sanzioni e interessi". Serve "gestire dal 2016 al 2019, con una 'rottamazione quater', per i contribuenti che hanno posizioni aperte, dovute a morosità incolpevoli".