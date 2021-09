Fisco, durante Covid erogati oltre 50 miliardi tra rimborsi e contributi

Da marzo 2020 a metà 2021 l'Agenzia delle Entrate "ha erogato oltre 30 miliardi di rimborsi fiscali e più di 20 miliardi di contributi a fondo perduto". Lo ha detto il direttore Ernesto Maria Ruffini. Senza la fattura elettronica inoltre "il governo non avrebbe avuto a disposizione in tempo quasi reale i dati relativi all'andamento economico" e avrebbe avuto più difficoltà a "intervenire per dare sollievo" rispetto alla crisi.