Fisco, dall'Irpef al "bonus tredicesima": cosa cambia per le tasche degli italiani 

Tra le ipotesi contenute nella bozza del nuovo decreto di riforma fiscale all'esame del Consiglio dei Ministri, c'è quella di un incremento della tredicesima mensilità per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 15mila euro. Si tratta di un importo non superiore a 80 euro. L’importo del bonus verrà definito entro il 15 novembre 2024, sulla base delle maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale.

Premi produttività fino a 3mila euro tassati al 10%

I premi di risultato entro i 3mila euro erogati dal primo gennaio 2025 saranno tassati al 10%. È quanto prevede la bozza del decreto legislativo sulla revisione del regime Irpef e Ires in esame in Cdm. I premi di risultato, "salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi". Lo stesso regime si applica "alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa". Quest'anno, in base a quanto stabilito dall'ultima manovra, come già nel 2023, i premi di produttività sono tassati al 5%. Si va quindi verso un aumento della tassazione.