Fisco, Cgia: "Siamo 'controllati' da 161 banche dati fiscali"

In linea puramente teorica è come se il nostro Fisco avesse 161 schede su ognuno di noi dove sono fedelmente riportati la nostra capacità reddituale, i consumi e il livello di ricchezza. Lo afferma la Cgia, che spiega come le informazioni sui contribuenti non manchino. Quotidianamente, infatti, l'Amministrazione finanziaria riceve miliardi di dati che, però, solo in piccola parte riesce a "utilizzare", in particolar modo, per contrastare l'evasione.