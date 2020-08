Fisco, Cgia: in vent'anni pagati 166 miliardi di tasse in più

Negli ultimi vent'anni le entrate tributarie sono aumentate di 166 miliardi di euro , secondo i calcoli della Cgia di Mestre . Se nel 2000 l'erario e gli enti locali avevano incassato 350,5 miliardi di euro, nel 2019 il gettito, a prezzi correnti, è salito a 516,5 miliardi. In termini percentuali si tratta di una crescita pari al 47,4% in un ventennio, 3,5 punti in più rispetto all'aumento registrato nello stesso arco temporale dal Pil nazionale : +43,9%.

Cgia: "In questi vent'anni Paese più povero" - "Qualcuno può affermare con certezza - osserva i coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo - che grazie a 166 miliardi di tasse in più versati in questi ultimi vent'anni la macchina pubblica è migliorata? In altre parole, la giustizia, la sicurezza, i trasporti, in particolare modo quelli a livello locale, le infrastrutture, la sanità e l'istruzione sono oggi più efficienti di allora? Oppure, famiglie e imprese sono state obbligate a pagare di più e hanno ricevuto dallo Stato sempre meno?". La Cgia non ha dubbi: "Tra le due ipotesi ci sentiamo di avvalorare quest'ultima, anche perché questo maxi prelievo ha impoverito il Paese provocando, assieme alle crisi maturate in questo ventennio, una crescita dell'Italia pari a zero, che nessun altro Paese d'Europa ha registrato".