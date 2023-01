Fisco, Cgia: nonostante la flat tax gli autonomi pagano più dei dipendenti

La nuova flat tax al massimo per 140mila partite Iva

"Chi in queste ultime settimane ha gridato allo scandalo, pertanto, dovrebbe ravvedersi - scrive la Cgia -. Non solo perché, nonostante la flat tax, gli autonomi pagano più tasse dei dipendenti, ma anche perché la nuova versione per l'anno 2023 potrebbe interessare al massimo 140mila partite Iva (pari al 4,2% del totale del numero di autonomi che attualmente non applicano la tassa piatta), con un costo per l'erario di soli 404 milioni di euro l'anno. Certo, l'obiezione di coloro che sostengono che con questo regime fiscale gli autonomi non rispetterebbero le disposizioni previsto dall'articolo 53 della Costituzione è legittima. Ma solo in parte, in quanto chi esercita un'attività di impresa e di lavoro autonomo si trova in una situazione completamente diversa dai lavoratori subordinati. Tesi, quest'ultima, che rafforza la posizione di chi chiede ad alta voce che a coloro che non viene applicata la flat tax (in Italia oltre un milione tra imprenditori e lavoratori autonomi) bisognerebbe avviare quanto prima una progressiva riduzione del carico fiscale, visto che dal confronto con i dipendenti registrano un prelievo nettamente superiore".