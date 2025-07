Fisco, via libera della Camera al decreto con 147 sì: passa al Senato

Via libera dell'Aula della Camera al decreto in materia fiscale con 147 sì, 87 no e 5 astenuti. Il provvedimento passa al Senato per l'approvazione definitiva prima della pausa estiva. Nel corso dell'iter in commissione alla Camera sono stati introdotti un nuovo ravvedimento speciale per sanare gli anni 2019-2023, che riguarderà i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 oltre che paletti ai blitz di agenzia delle entrate e guardia di finanza nelle aziende.