Anche il Fisco va in vacanza: stop alle notifiche dell'Agenzia delle Entrate ad agosto

La pausa più lunga riguarda le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate in senso stretto: per tutto agosto non potranno essere inviati avvisi sui controlli automatici o formali, avvisi di liquidazione, avvisi bonari e lettere per l'adempimento spontaneo. Diverso, e più breve, il periodo di stop per le cartelle esattoriali gestite dall'Agenzia delle Entrate: la sospensione copre solo le due settimane centrali di agosto. In questa finestra è sospesa la notifica delle cartelle per tasse, imposte e multe arretrate, e resta congelato anche l'avvio di nuovi pignoramenti o ganasce fiscali.