Anche il Fisco va in vacanza: stop alle notifiche dell'Agenzia delle Entrate ad agosto

Problemi con il Fisco? Ecco come fare pace © Tgcom24
Cartelle esattoriali, avvisi bonari e controlli automatici vanno in pausa per l'estate. Per tutto il mese di agosto l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre per le cartelle di pagamento lo stop si limita alle due settimane centrali. Chi ha una rateizzazione in corso, però, non ha diritto a nessuna tregua: le scadenze restano fisse anche sotto l'ombrellone.
Cosa si ferma, e quando
La pausa più lunga riguarda le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate in senso stretto: per tutto agosto non potranno essere inviati avvisi sui controlli automatici o formali, avvisi di liquidazione, avvisi bonari e lettere per l'adempimento spontaneo. Diverso, e più breve, il periodo di stop per le cartelle esattoriali gestite dall'Agenzia delle Entrate: la sospensione copre solo le due settimane centrali di agosto. In questa finestra è sospesa la notifica delle cartelle per tasse, imposte e multe arretrate, e resta congelato anche l'avvio di nuovi pignoramenti o ganasce fiscali.
Le eccezioni
Il blocco non è assoluto. Gli uffici possono derogare nei casi di indifferibilità e urgenza. Per le cartelle, invece, la pausa non si applica quando c'è il rischio di prescrizione del debito. C'è poi una regola pratica da conoscere per chi riceve una richiesta a ridosso della pausa: se il Fisco invia una comunicazione prima del 1° agosto, il conteggio dei giorni utili per rispondere o pagare si ferma e riprende a decorrere solo dall'inizio di settembre.
Cosa invece non si ferma
La tregua estiva non riguarda chi ha già un debito consolidato con piani di pagamento in corso. Le quote delle rateizzazioni ordinarie e delle dilazioni concordate con l'agente della riscossione restano confermate anche ad agosto. Stessa cosa per la rottamazione quinquies: i pagamenti legati alle rate della Definizione Agevolata non godono di alcuna sospensione estiva.
La posizione dell'Agenzia
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inoltre precisato che per i prossimi mesi non è previsto alcun aumento delle notifiche di cartelle o di atti di pignoramento: i volumi, secondo l'Agenzia, restano in linea con quelli registrati nel 2025.