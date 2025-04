Fisco, Agenzia delle Entrate: per 730 al via la precompilata 2025, online dal 30 aprile

Al via la precompilata 2025. A partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate saranno disponibili, in modalità consultazione, i modelli già predisposti con i dati in possesso dall'Ente oppure inviati da strutture esterne, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso. A partire dal 15 maggio, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Anche quest'anno i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato, che nel 2024 è stato scelto da oltre metà della platea.