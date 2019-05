Firenze, rider assunti a tempo indeterminato: primo caso in Italia

Un gruppo di rider è stato assunto a tempo indeterminato. Accade a Firenze . Le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno infatti sottoscritto il primo accordo in Italia che disciplina il lavoro subordinato per i rider di un'azienda che si occupa di consegne a domicilio, attiva da due mesi a Firenze. Per i venti rider in organico, che si muovono in bici o scooter, contratto a tempo indeterminato (il Contratto nazionale Merci, logistica e spedizioni) con diritti e tutele. Non solo. Nei piani di azienda e sindacati c'è quello di arrivare a 200 assunti a tempo indeterminato già nei prossimi mesi.

"Con questo primo accordo in tutto il panorama nazionale si afferma che i riders sono lavoratori subordinati che hanno diritto all’applicazione del Contratto nazionale Merci, logistica e spedizioni, al pagamento delle ore effettivamente lavorate e non in base alle consegne, alla retribuzione mensile, al riconoscimento dei diritti e delle tutele che il Contratto nazionale attribuisce a tutti i lavoratori del settore (busta paga, ferie, malattia, eccetera). Soprattutto si stabilisce che il rischio d’impresa, legato alla vendita dei prodotti e alle conseguenti consegne, non sia a carico dei lavoratori, bensì dell'impresa stessa. Insomma, dopo mesi di trattative, i sindacati sono riusciti a far emergere tanti ciclofattorini dal lavoro nero, sottopagato o con forme contrattuali sbagliate e improprie. Ora bisogna andare avanti per l’estensione di questo accordo da questa prima azienda a tutte le aziende del settore a Firenze e in Toscana", hanno spiegato i sindacati in una nota.