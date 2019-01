Fincantieri-Stx, l'Eliseo: "Nessuna forma di ritorsione politica"

Sull'inchiesta europea relativa all'acquisizione di Stx da parte di Fincantieri, la Francia mette le mani avanti per fugare ogni sospetto che si sia trattato di una ritorsione da parte di Parigi dopo l'intervento di Di Maio sui gilet gialli. "A seguire il dossier è la Commissione europea - ha chiarito l'Eliseo -. La Francia non ha chiesto assolutamente nulla. Non bisogna in alcun modo vederlo come una forma di ritorsione politica".