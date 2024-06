Il report: "I figli assorbono un terzo della spesa mensile familiare"

Le spese per i figli pesano, soprattutto, sul bilancio familiare dei genitori under 30 e dei residenti nelle isole, spiega il rapporto di Legacoop-Ipsos. Non infrequenti i casi di rinunce fatte dalle famiglie per affrontare le spese necessarie per i figli. Il 66% dei genitori ha rinunciato ad acquistare qualcosa per loro stessi, il 60% ha rinunciato ad andare al ristorante ed ha ridotto il periodo di vacanza, il 58% all'acquisto di un'auto nuova. Il 51% ha dovuto tagliare sulla spesa alimentare scegliendo prodotti in offerta; il 39% ha dovuto rinunciare ad una visita medica privata o l'ha dovuta rinviare. Dal rapporto emerge che le rinunce hanno pesato maggiormente sui genitori under 50, su quelli residenti nelle isole e su quelli del ceto popolare.