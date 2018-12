Feste, 3,4 miliardi di euro di Made in Italy sulle tavole estere: è record

Bollicine italiane - A guidare la classifica di questo Natale all'estero è lo spumante italiano, con una crescita del 13% delle vendite. Mai così tanti brindisi come quest'anno nel mondo saranno Made in Italy, con la domanda che è aumentata in valore del 5% in Gran Bretagna e del 13% negli Stati Uniti. I due Paesi anglofoni si classificano rispettivamente come il primo e il secondo mercato di sbocco delle bollicine italiane, le quali però vanno forte anche in Francia, patria dello champagne.



Caviale e dolci - Secondo Coldiretti, si tratta di risultati che trainano l'intero settore dei vini, per i quali si registra complessivamente un aumento del 3% in valore dell'export. Ad essere richiesti sono anche il caviale made in Italy, che fa segnare una crescita boom sui mercati internazionali con un +39%, e i dolci nazionali come panettoni, altri prodotti della pasticceria tipica delle feste, in aumento dell'1%.



Pasta, formaggi e salumi - Aumento a doppia cifra (+12%) per le paste farcite tradizionali del periodo freddo, come tortellini e cappelli. In salita anche la domanda di formaggi nostrani, che fanno registrare un aumento in valore delle esportazioni del 4%, così come quella di prosciutti, cotechini e salumi (+1%).