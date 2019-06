Festa a Piazza Affari, il Ftse Mib celebra i suoi primi dieci anni di vita

Il Ftse Mib compie i suoi primi dieci anni di vita e l'indice principale dei mercati azionari italiani ha festeggiato il suo compleanno con il consueto rintocco della campanella di Piazza Affari. Borsa Italiana , che fa parte del gruppo London Stock Exchange , non teme gli effetti della Brexit e l'amministratore delegato Raffaele Jerusalmi assicura: "Abbiamo una quantità tale di investitori internazionali che ci portano a non correre rischi".

Comit30, Mib30 e Ftse Mib - Prima del Ftse Mib, l'indice di riferimento del mercato italiano aveva debuttato a Piazza Affari il 31 dicembre 1992 con il nome di Comit 30, trasformatosi due anni dopo in Mib30. Nel 2009 Borsa Italiana entra nel gruppo londinese e vede quindi la luce il Ftse Mib. L'indice principale comprende le 40 società più capitalizzate e liquide del mercato di Borsa Italiana (Mta), che rappresentano oltre l'80% della capitalizzazione complessiva e quasi il 90% del controvalore degli scambi. La società più grande del paniere è Enel, seguita da Eni, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Generali. Le società di recente ingresso sono Hera (marzo 2019), Amplifon, Diasorin e Juventus (dicembre 2018).



Il compleanno a Milano - Per festeggiare l'indice principale è giunto a Milano il ceo di Ftse Russel, Wagas Samad, il quale ha ricordato che le società che compongono l'intero paniere hanno una capitalizzazione di oltre 450 miliardi di euro. "Si continua a registrare - ha detto - un crescente interesse da parte degli investitori".



Il bilancio di questo primo decennio di vita, ha detto Jerusalmi, è decisamente positivo. "Va sottolineato - sottolinea - un grande successo per gli indici e il numero di utilizzatori". E conclude: "C'è un mercato che è molto più internazionale, ma che ha ancora un grande potenziale".