Ferrovie dello Stato cerca neolaureati: le posizioni aperte e come candidarsi

Il primo annuncio pubblicato il 15 ottobre scorso riguarda la selezione di neolaureati in discipline economiche, giuridiche, stem e ingegneria gestionale da assumere nel settore Trasporti e logistica. I candidati che verranno assunti saranno inseriti in Mercitalia Logistics S.p.A, nella sede di Roma. Il Polo Logistica comprende le otto società di Ferrovie dello Stato Italiane appartenenti al settore del trasporto merci e della logistica. Si tratta di un settore che impiega oltre seimila persone in Italia e nella maggior parte dei paesi europei e che, complessivamente, sviluppa un fatturato di circa un miliardo di euro all'anno. Dispone di una flotta di circa 17mila carri e 700 locomotori. I requisiti richiesti sono la laurea magistrale in discipline economiche, giuridiche, stem e ingegneria gestionale conseguita da non oltre i 12 mesi e la conoscenza della lingua inglese a livello B2. Costituiscono requisiti preferenziali: la frequenza di master e corsi specialistici in ambito Procurement, Acquisti o Strategie.