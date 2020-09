È l'evoluzione della Portofino. Ferrari presenta la Portofino M, ossia Modificata. È il primo dei due lanci previsti per il 2020 dalla Casa di Maranello. Il nome è un omaggio al modello iconico da cui trae origine. Non si tratta però solo di un restyling perché sono tante le novità, anche a livello tecnologico, presenti sul nuovo modello.

MOTORE V8 DA 620 CAVALLI

Iniziamo dal motore, un V8 capace di erogare la bellezza di 620 cavalli, con un cambio a doppia frizione e 8 rapporti. È più piccolo di quello della Portofino del 20%, scelta che consente di sfruttare al massimo la coppia, ottenendo così una vettura più leggera e con il baricentro più basso.

SPIDER MA ANCHE COUPÈ

Un po' spider ma anche coupè. La Portofino M ha un tetto rigido ripiegabile che rende l'auto sia una coupé che al tempo stesso una sportivissima spider. Tra gli accorgimenti tecnologici, spicca il sistema Side slip control, per affrontare le curve in velocità e sicurezza. La nuova Portofino M è attesa per il secondo trimestre del 2021. Il prezzo? Per il mercato italiano è di 206mila euro.

PIANO DA 15 LANCI ENTRO IL 2022

“Nel 2018 abbiamo presentato un piano che prevede 15 lanci entro il 2022 e lo confermiamo”, ha commentato Enrico Galliera, chief marketing and commercial officier di Ferrari. “Siamo a sette lanci e a breve saranno 8, infatti ci sarà un altro lancio prima della fine dell'anno”, nonostante i ritardi per le chiusure del Covid.

