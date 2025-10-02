Federalberghi: approvate semplificazioni per dehors degli hotel

© Ansa
La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato un subemendamento che prevede esplicitamente l'applicazione a tutte le imprese alberghiere delle semplificazioni in materia di installazione dei dehors. Lo rende noto Federalberghi. La norma delega il governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi pubblici per l'installazione di strutture amovibili, funzionali all'attività esercitata.
