Fed, Powell replica a Trump: "Non metteremo tassi negativi"

Il numero uno della banca centrale statunitense, Jerome Powell, assicura che nonostante le pesanti critiche del presidente Trump "il morale della Fed è molto alto". "Io cerco di fare il mio lavoro al meglio nell'interesse degli americani" ha aggiunto Powell spiegando poi di non credere "che la Fed ricorrerà mai a tassi di interesse negativi, anche in tempi di crisi" riferendosi alla richiesta di Trump di portare i tassi vicini o sotto lo zero.