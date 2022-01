Fed: assicureremo che l'inflazione non si radichi nell'economia

-afp

La Fed si assicurerà che l'inflazione non si radichi nell'economia. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, nel discorso che terrà martedì in Senato nell'ambito dell'audizione per la sua riconferma. "Useremo tutti i nostri strumenti per sostenere l'economia, un forte mercato del lavoro e prevenire che l'alta inflazione si radichi", mette in evidenza Powell nelle anticipazioni diffuse del suo discorso.