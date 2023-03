La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%, altri rialzi possibili

In Usa, la Fed ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%.

Il costo del denaro è salito così in una forchetta fra il 4,75% e il 5%. Con questa mini-stretta, la Banca centrale americana ha confermato la sua determinazione nella lotta all'inflazione. Alcuni ulteriori rialzi potrebbero essere appropriati, ha precisato la Federal Reserve, che ha inoltre rivisto al ribasso le stime di crescita per gli Stati Uniti per il 2023 e per il 2024 rispettivamente al +0,4% e al +1,2%.