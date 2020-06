Fca userà linea di credito per sviluppare motore ibrido a Termoli

Fca utilizzerà la linea di credito da 6,3 miliardi per "un ampio piano di investimenti per l'Italia, gran parte del quale già avviato". Presso lo stabilimento di Termoli (Campobasso) sarà sviluppato un nuovo motore ibrido per le Jeep Renegade e Compass e per la Fiat 500 X prodotte a Melfi. I principali avvii di produzione saranno scaglionati negli anni 2020 e 2021, per completarsi nel 2022.