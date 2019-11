Fca-Psa, lettera a dipendenti: nelle prossime settimane intesa 

Fca e Psa stanno lavorando intensamente per raggiungere un accordo "nelle prossime settimane", probabilmente prima di Natale. Lo dicono le due aziende in una lettera ai rispettivi dipendenti, pubblicate sui siti delle due società. Fca e Psa spiegano inoltre che sono impegnati nove gruppi di lavoro che coinvolgono in totale circa 50 persone.