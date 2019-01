Fca, l'a.d. Manley: "Rivediamo il piano per l'Italia dopo il via all'ecotassa"

Fca sta rivedendo il piano di investimenti per l'Italia dopo il via libera all'ecotassa sugli acquisti di auto di cilindrata medio-alta e diesel. Lo ha riferito l'amministratore delegato della società, Mike Manley, aggiungendo: "Il piano è in via di revisione e finché quest'operazione non sarà ultimata non posso rilasciare ulteriori commenti".