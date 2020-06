Fca, i sindacati: "Rinviata la ripartenza della produzione della Panda"

La ripartenza della produzione della Panda nello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco (Napoli) è stata rinviata per i segnali di mercato, "troppo deboli per consentire una continuità". Lo annunciano i sindacati, sottolineando che la riapertura era in programma per l'8 giugno, con il ritorno al lavoro della maggioranza degli operai, in parte già impegnati alla produzione Sevel. L'azienda ha detto che "non è ancora possibile indicare una nuova data".