Fase 2, Conte: il Recovery fund Ue sia ingente e senza condizioni

Per la ripartenza dopo il coronavirus, il governo "lavora per far sì che il Recovery fund europeo sia ingente, senza condizioni e che contenga anche molte risorse a fondo perduto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, spiegando che "dobbiamo fare in modo che il Recovery fund sia di dimensioni consistenti, sganciato da condizioni e contenga una cospicua parte di attribuzioni a fondo perduto".



