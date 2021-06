Facebook, per i dipendenti (se vogliono) smart working a tempo indeterminato

Smart working a tutti i livelli e a tempo indeterminato. E' la misura annunciata da Facebook per i dipendenti che ne facciano richiesta. In un primo momento, il provvedimento riguardava soltanto alcuni lavoratori, sempre su base volontaria. "Ho scoperto che lavorare da remoto mi ha dato la possibilità di fare riflessioni più di lungo termine e mi ha aiutato a stare di più con la mia famiglia, il che mi ha reso più felice e più produttivo", ha dichiarato Mark Zuckerberg.

Causa Covid, molte aziende (e dipendenti) hanno "scoperto" il lavoro da remoto. Ma grazie alle vaccinazioni e ai passi in avanti nella lotta alla pandemia, i vertici di numerose società hanno deciso di tornare sui propri passi e rilanciare il lavoro in presenza, pur non ostacolando lo smart working. Facebook ha comunicato, infatti, che probabilmente in autunno riaprirà la maggior parte, se non la totalità, dei propri uffici negli Stati Uniti e i dipendenti lavoreranno in ufficio almeno il 50% del tempo.

"Crediamo che il modo in cui lavoriamo conti più di dove siamo", ha detto un portavoce all'agenzia di stampa Afp. "Vogliamo essere il luogo in cui le persone possono dare il meglio di sé garantendo un’esperienza senza soluzione di continuità per tutti i nostri dipendenti, ovunque si trovino".