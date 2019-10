Facebook, fuga dalla criptovaluta "Libra": via anche Ebay e Stripe

A una settimana di distanza dall'uscita di PayPal, anche Ebay e Stripe scaricano "Libra", la criptovaluta di Facebook. "Rispettiamo la visione della Libra Association. Ebay ha però deciso di non voler andare avanti come membro fondatore", afferma un portavoce di Ebay in una nota sul Financial Times. Secondo il Wall Street Journal, anche Mastercard e Visa sarebbero pronte ad abbandonare il progetto.