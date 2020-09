Facebook ed EssilorLuxottica si alleano per gli "occhiali smart"

Facebook ed EssilorLuxottica hanno annunciato una collaborazione pluriennale per sviluppare la nuova generazione di smart glasses. A renderlo noto è stato Mark Zuckerberg durante il Facebook Connect, la conferenza annuale della società che si svolge virtualmente dalla California. La partnership unirà le tecnologie di Facebook, la leadership nell'eyewear di Luxottica e le tecnologie delle lenti Essilor per aiutare le persone a rimanere in contatto.