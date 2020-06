Facebook boicottato dai colossi, Zuckerberg perde 7,2 miliardi di dollari

Dopo il boicottaggio contro Facebook di alcuni colossi (ultima la Coca Cola), il numero uno del social Mark Zuckerberg si ritrova con 7,2 miliardi di dollari in meno per ricchezza personale. Le azioni hanno chiuso la settimana in Borsa a -8,3%, risultato peggiore da tre mesi. Aderendo alla campagna "Stop hate for profit", diversi brand hanno lanciato l'offensiva contro Facebook accusandolo di non essere abbastanza duro nella lotta ai contenuti razzisti.