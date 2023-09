Ex Whirlpool, concluso tavolo coi sindacati: tutti assunti entro il 31 ottobre

Tea Tek, entrata in possesso del sito ex Whirlpool, ha concluso il tavolo, al Mimit, con i sindacati, che si sono detti soddisfatti per la trattativa.

"Le prospettive sono positive, entro il 31 ottobre l'azienda assumerà tutti i 312 lavoratori", ha detto Antonio Luigi di Fim Cisl, precisando che il piano industriale è passato da 28 a 50 milioni.