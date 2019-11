Ex Ilva, verso incontro martedì tra governo e ArcelorMittal

Sarà probabilmente martedì l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e i vertici di ArcelorMittal. Il tavolo, ufficialmente, non è ancora stato fissato. Intanto, secondo fonti parlamentari, Italia Viva presenterà, come annunciato nei giorni scorsi, un emendamento al decreto fiscale per ripristinare lo scudo penale per i vertici dell'azienda nella realizzazione del piano per l'ex Ilva.