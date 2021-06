Ex Ilva, Orlando: chiesto stop a cassa integrazione, ma azienda ha detto no

Il ministro del Lavoro ha chiesto "che si soprassedesse" alla cassa integrazione per l'ex Ilva di Cornigliano. "La richiesta non è stata accolta", ha quindi spiegato Orlando al termine di vertice tenutosi in Prefettura a Genova, sottolineando che "siamo nell'ambito del galateo istituzionale, quando si passerà ad esaminare la congruità del provvedimento, vedremo se ci sono gli strumenti per contestare quella scelta".