Ex Ilva, mercoledì 21 maggio sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo

I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato per mercoledì 21 maggio quattro ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo sciopero cadrà in concomitanza con la riunione del tavolo permanente per l'ex Ilva presso la presidenza del Consiglio dei ministri. A seguito di una valutazione dell'esito dell'incontro a Palazzo Chigi, si legge in una nota congiunta dei sindacati, verranno decise ulteriori iniziative "per chiedere, come fatto in questi anni di lunghissima vertenza, una fabbrica rispettosa di ambiente, salute e occupazione".