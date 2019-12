Ex Ilva, il Mise: incontro tra sindacati e commissari il 12 dicembre

Il ministero dello Sviluppo economico ha convocato per il 12 dicembre, alle ore 17, le organizzazioni sindacali e i commissari per un incontro sul caso Ilva in amministrazione straordinaria. L'incontro sarà presieduto dal ministro Stefano Patuanelli. Intanto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha annunciato una partecipazione ingente alla manifestazione organizzata per martedì a Roma: "Riempiremo la Capitale".