Ex Ilva, i sindacati: "Grave lo stop allo scudo penale, posti a rischio"

L'abolizione dello scudo penale per l'acciaieria di Taranto "è un fatto grave che aggiunge ulteriore incertezza al futuro di ArcelorMittal in Italia". E' l'allarme lanciato Fim, Fiom e Uilm, che precisano come la norma abrogata non garantisse l'immunità penale "ma era limitata alla realizzazione del piano ambientale". "Nella migliore delle ipotesi - avvertono i sindacati - si profila il rischio di un drastico taglio di posti di lavoro".