Ex Ilva, fallito incontro col governo: sindacati annunciano sciopero

I sindacati definiscono "disastroso" l'incontro sull'ex Ilva tenuto con il governo a palazzo Chigi, e proclamano 8 ore di sciopero unitario in tutti gli stabilimenti.

"E' andato malissimo anche rispetto alle aspettative che erano minime. Subordinano ogni decisione dall'assemblea dei soci prevista per il 23 novembre", dice il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, spiegando che solo in quel momento si capirà se il socio intende restare in Italia. "ArcelorMittal non può tenere in ostaggio il Paese", dice il segretario generale della Fiom, Michele De Palma. Il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia aggiunge che il governo promette comunque che "lo stabilimento non chiuderà".