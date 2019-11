Ex Ilva, Conte: "Dura battaglia legale se ArcelorMittal andrà via"

Il dossier ex Ilva "è prioritario per il governo. Dobbiamo gestirlo tutti uniti, non solo il governo, ma anche voi". Lo ha detto Giuseppe Conte agli operai del consiglio di fabbrica dello stabilimento di Taranto. Se ArcelorMittal "andrà via, ci sarà una battaglia legale e saremo durissimi. Tutti insieme dobbiamo combattere questa battaglia, come sistema Paese", ha aggiunto il presidente del Consiglio.