Ex Ilva, Confindustria: "Situazione frutto di scelte irragionevoli" 

Duro affondo di Confindustria contro la gestione del dossier Ilva. "I continui cambiamenti di norme, gli interventi a gamba tesa sulle norme penali, l'instabilità del quadro non solo non attraggono investimenti ma fanno scappare quelli che ci sono", ha detto infatti il dg dell'associazione industriali, Marcella Panucci. "La vicenda di Ilva è emblematica. Mi auguro che chi deve capisca quali sono le conseguenze di scelte irragionevoli e non meditate".